台中東勢新丁粄節預定8日下午3時踩街遊行，警方同步實施交通管制。（資料照片）

台中市客家庄重大年度盛事「新丁粄節」本週六、日將在東勢區盛大舉行，警方考量踩街路線行經當地主要道路，恐造成塞車，宣布8日下午3時至6時實施交通管制，另主辦單位提供免費接駁服務，籲請民眾搭乘接駁車前往會場。

新丁粄外型與紅龜粿相似，是客家人的米食文化，早期農業時代民眾在家中添丁時，選在元宵節或農曆十月中旬製作新丁粄，並堆疊起來敬拜天地、祈求小孩能健康長大，現在演變成東勢地區客家人過元宵節的一大特色。

今年「東勢新丁粄節」將於2月8日、9日盛大展開，連續2天推出歡慶踩街、廟宇團體拚大粄比賽、新丁粄展示、客家產業展售等系列活動，並搭配鯉魚伯公公園推出燈籠迷宮，入夜後點亮3000盞手繪燈籠海，繽紛又壯觀。

東勢分局表示，「新丁粄節」踩街路線由東勢客家文化園區出發，行經中山路、第一橫街及三民路等路段，最終返回東盛宮展演。為維持交通順暢，8日下午3時至晚間6時實施交通管制，籲民眾配合警方與義交交通管制作為。

另主辦單位於活動期間設置接駁車站，由東勢河濱公園發車，停靠河濱公園停車場、東崎路東勢文昌廟前、東勢客家文化園區、豐原客運總站等，建議民眾搭乘接駁車前往會場。

東勢分局表示，本次交通疏導重點以踩街路線路線為主，並隨時透過警廣，提供即時路況供用路人行車參考，請民眾配合並遵行員警指揮，期讓活動期間交通順暢，活動圓滿順利。

(中時 )