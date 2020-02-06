「定期定額」投資基金已成為國人最常利用的投資理財方式，集保結算所宣布，集保基金交易平台今年新增每日皆可設定為定期定額扣款日的新功能，讓投資人基金扣款更有彈性、且分散價格風險，提供安全便利的款項收付服務。

集保2006年建置基金交易平台，作為台灣基金市場後台服務機構，透過介接10家主要銀行及財金公司合作，創造國內最大的基金金流服務體系，為基金投資者提供安全便利的款項收付服務，可用最快速度將投資人贖回基金款項存入帳戶，提高投資人資金運用效益。

據集保統計，採用定期定額方式投資基金的筆數及金額大幅成長，2019年透過集保基金交易平台辦理定期定額申購的金額已超過新台幣100億元、申購筆數約200萬筆，均較2016年成長超過2倍。

為使投資人操作定期定額更靈活，集保近日已上線提供定期定額日日扣服務，基金交易平台銷售機構客戶可設定任1日作為定期定額扣款日，讓投資人定期定額扣款更具彈性、分散投資風險，在相對低檔時可增加每月扣款次數，達成逢低布局、順勢加碼的目的。

集保亦發現，配息型基金為投資人近期重要選項之一，為擴大銷售機構產品多樣化，目前正規畫協助銷售機構，在銷售國內配息基金時代為扣除二代健保補充保費的服務，進一步滿足客戶多元投資需求，並為基金金流處理新增加值服務。

集保表示，除了提供基金市場更自動化服務外，現階段目標為持續提倡以「定期定額」自主理財、提升國人在退休基金理財投資觀念，包括基富通、鉅亨投顧、先鋒投顧等基金網路銷售平台，亦受益於集保安全、信賴、便利的基金後台服務，定期定額業務量持續成長。

(時報資訊)