紡織股自武漢肺炎疫情以來,陸續有有中上游個股零星短多表現,如新纖(1409)、宏洲(1413)等都曾因傳出和抗疫題材相關而漲停。若觀察紡織股權王遠東新(1402)和股王儒鴻(1476),遠東新股價已經出現反彈挑戰月線反壓,而儒鴻仍持續探底。由於中國陸續傳出各大城市的封城消息,封城可能會造成紡織中上游供給吃緊,甚至造成原料價格波動,下游的成衣業者會被迫轉單尋找新的供應商。

外資法人今出具紡織股報告,將股王儒鴻(1476)降評至「表現不如大盤」,目標價由先前的410元,下調到320元。法人認為,儒鴻今年仍在營收成長和拼獲利的目標中掙脫。估今年儒鴻營收成長約3%,不利的因素包括:在越南產能吃緊,受勞工成本增加和匯損等因素侵蝕毛利率。法人指出,雖然儒鴻在越南的產能吃緊,但公司仍有信心今年Nike訂單成長會有25%。儒鴻去年全年營收為281.37億元,年增2.03%。

但公司方面認為,儒鴻為滿足客戶訂單需求,除了在自有工廠積極去瓶頸提升15%產能,另外,委外發包能量也會同步擴大24條產線,預估今年成衣月均產能會增加200萬件。儒鴻已宣布在印尼建立新的紡纖供應鏈;儒鴻指出,印尼新廠預計年後即可動工,預期2021年中就可投產貢獻產值。

遠東新經營階層表示,美國已經是全球最大的石油生產國,今後3年遠東新在美國的版圖會快速的成長,目標2021年台灣生產占比為4成,大陸2成,美、日2成,越南2成。遠東新產能移轉比其他公司走得快,也很靈活。遠東新製造「Bottle to Bottle」環保再生酯粒、「Bottle to Fiber」再生環保紗,以及「Bottle to Other Packaging」再生包裝材應用技術等,與國際品牌共同打造綠色供應鏈。

(時報資訊)