紡織股自武漢肺炎疫情以來，陸續有有中上游個股零星短多表現，如新纖(1409)、宏洲(1413)等都曾因傳出和抗疫題材相關而漲停。若觀察紡織股權王遠東新(1402)和股王儒鴻(1476)，遠東新股價已經出現反彈挑戰月線反壓，而儒鴻仍持續探底。由於中國陸續傳出各大城市的封城消息，封城可能會造成紡織中上游供給吃緊，甚至造成原料價格波動，下游的成衣業者會被迫轉單尋找新的供應商。

外資法人今出具紡織股報告，將股王儒鴻(1476)降評至「表現不如大盤」，目標價由先前的410元，下調到320元。法人認為，儒鴻今年仍在營收成長和拼獲利的目標中掙脫。估今年儒鴻營收成長約3%，不利的因素包括：在越南產能吃緊，受勞工成本增加和匯損等因素侵蝕毛利率。法人指出，雖然儒鴻在越南的產能吃緊，但公司仍有信心今年Nike訂單成長會有25%。儒鴻去年全年營收為281.37億元，年增2.03%。

但公司方面認為，儒鴻為滿足客戶訂單需求，除了在自有工廠積極去瓶頸提升15％產能，另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年成衣月均產能會增加200萬件。儒鴻已宣布在印尼建立新的紡纖供應鏈；儒鴻指出，印尼新廠預計年後即可動工，預期2021年中就可投產貢獻產值。

遠東新經營階層表示，美國已經是全球最大的石油生產國，今後3年遠東新在美國的版圖會快速的成長，目標2021年台灣生產占比為4成，大陸2成，美、日2成，越南2成。遠東新產能移轉比其他公司走得快，也很靈活。遠東新製造「Bottle to Bottle」環保再生酯粒、「Bottle to Fiber」再生環保紗，以及「Bottle to Other Packaging」再生包裝材應用技術等，與國際品牌共同打造綠色供應鏈。

(時報資訊)