中國大陸武漢包機因湖北台灣同胞返台救援會長徐正文發布訊息，引發爭議。由於徐是國民黨中央委員，黨代理祕書長曾銘宗繼昨天指示文傳會澄清「徐是個人行為，與國民黨無關」，今早進一步指示中央考紀會、黃復興黨部展開調查，必要時將祭出黨紀處分。黨內高層透露，不排除下午就發布停權。

巧的是，徐正文今天中午就現身中央黨部中常委選舉登記處，因徐沒帶相關資料，只領表後即離開中央黨部。

文傳代理主委王育敏表示，從昨天到今天，有許多立委、縣市議員向黨中央反應，指武漢包機爭議已影響黨的形象，網路上也有許多錯誤訊息，甚至故意把黨中央「7人小組」改成「7＋1（徐正文）」，但7人小組與低調與中共中央台辦、我官方連繫，與徐毫無關係，徐2月1日要開記者會，7人小組經人告知，透過管道勸徐不要開記者會以免壞了事，仍勸不下來，黨中央也很無奈。

她說，徐的行為有無影響防疫、違反傳染病防治法，是中央疫情指揮中心要處理的事；不過徐的行為造成黨的形象受損，黨就必須處理，因此曾銘宗昨天指示對外澄清後，今天才進一步指示考紀會及徐所屬的黃復興黨部進行調查。

黨中央人士也強調，徐與黨中央7人小組彼此並無聯繫，黨中央不清楚徐有無或如何與大陸台辦方面交涉，也不知道徐所謂的「台商會長」是哪個地區的台商會長，只知道徐有加入湖北台商群組，似又另拉了一個群組，可能因此得以知道一些訊息，又搶著向媒體公布，結果發生爭議。

考紀會主委魏平政說，防疫茲事體大，且刻不容緩；徐的言行若影響防疫，進而破壞黨的形象，當然必須處理，他已連繫黃復興黨部、大陸事務部蒐集資料，也會請其所屬黨部約詢當事人，一併將資料提供中央考紀會，儘速完成調查。

(中時 )