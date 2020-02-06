邱子芯、傅子純對戲。民視提供

傅子純對戲。民視提供

邱子芯（左）與王凱劇中被湊成一對。民視提供

邱子芯在民視八點檔《多情城市》中，跟傅子純搭檔的「群飛CP」受觀眾喜愛，傅子純劇中因白血病復發，讓本來可以萌芽的愛情又停擺，令觀眾扼腕。

近期劇中安排2人在婚紗店前相遇，邱子芯為戲穿婚紗：「真的好想結婚喔。」她誇傅子純細心，告訴她穿這套婚紗要搭配甚麼飾品，讓她很有戀愛感，26歲的她希望35歲前嫁掉，自認喜歡霸道型的男友款。

邱子芯開心為戲披婚紗，透露從小就喜歡收集美麗婚紗照片，所以對於穿婚紗很有憧憬，常對自己喊話35歲前要嫁掉，且幻想一定是最美的新娘，但拍戲工作太忙，還沒機會談戀愛。

她透露身邊好友都比她還急，紛紛安排相親，更有粉絲頻寫信對她告白，也曾收到一封媽媽幫兒子徵婚的信，讓她哭笑不得，直呼旁人都比她緊張。

邱子芯在《多情城市》飾演天真單純的高于飛，劇中面對傅子純及王凱的抉擇，邱子芯覺得自己太有福氣，可以一次跟2位帥哥對戲，而且對戲輕鬆又自在。

生活中若要選擇傅子純跟王凱，會選誰？邱子芯笑說，2人都很好，不過她喜歡MAN一點的男生，之前劇情描述傅子純是霸道總裁，霸氣中又帶溫柔，她自嘲「可能我很小女人」，所以會選擇傅子純，至於劇中會怎麼選擇就請觀眾看下去。

(中時 )