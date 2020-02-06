上市營建股日勝生（2547）集團將首度跨越濁水溪！「處女作」就插旗高雄，今（6）日交通部臺灣鐵路管理局與日勝生集團子公司泰誠發展營造公司，正式簽訂「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業案」契約。日勝生集團表示，將移植台北京站的成功經驗，打造高雄「新京站」。

日勝生表示，為促進高雄產業多元與南北軸線翻轉再生，交通部臺灣鐵路管理局推動高雄車站周邊機能轉型，由日勝生集團泰誠發展營造公司配合參與「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案，將循「京站」軌道經濟模式，打造複合式全齡社區與健康之家，發展大高雄嶄新面貌。

日勝生執行長林榮顯在致詞時表示，這是日勝生集團首跨濁水區的第一個案子，就給了高雄，將以「新京站 全齡健康社區」為主軸，打造全新的高雄銀級綠建築社區，以及「新京站」商圈。

林榮顯表示，他從小就出生在高雄，鐵道地下化之後，融合生活翻轉軸線，促成高雄市發展的新契機，集團將傾注集團資源，以開發台北轉運站BOT案與京站商圈的軌道經濟，成功翻轉首都東西軸線的多年經驗，再造高雄南北新軸線。計畫串聯71期重劃區、建國路商圈，搭配北側50米綠園道景觀工程，帶動高雄車站、民族車站連結成核心新商圈。

日勝生將打造這筆都更案，為結合道路、全齡健康住宅社區，目前初步規劃開發量體約7萬坪，包括1棟現代新京站商場，10棟以上銀及綠建築與銅級智慧住宅。

此外，也將引進影城、超市、兒童托幼服務、長者日照居家服務與里民活動中心，以複合式全齡社區與健康之家呈現。

日勝生今天以平高盤開出，中午暫收在10.2元，漲幅1.49％。

(工商 )