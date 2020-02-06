台灣口罩缺不缺，經濟部疑提供行政院未盡正確的預估數字，導致保證買得到口罩的說法跳票。衛福部長陳時中上午表示，今（6）日配送藥局的口罩是160萬片，產能是320萬片；過去經濟部以機器量預估產能，因有機器封存及維修未算到，所以400萬片的說法才無法達到。

政府日前信誓誓保證民眾一定買得到口罩，還說口罩日產能400萬片，結果變成400萬「騙」，讓許多民眾買不到口罩。陳時中說，經濟部是以既有機器去預期產量，但以前台灣口罩用量沒那麼多，約130萬片到180萬片，所以很多機器都封存，打開來才發現有很多問題，現在是緊急修補，所以現在的產能是320萬片，未來機器陸續修復後將會增加產能。

而對於口罩實名制今天上路，有藥局卻改在下午發售，陳時中說現在在線上購買的有4800多家 藥局販售不管下午或晚上都可以，反正一天就是這樣的量，衛福部也希望分散一下，若所有藥局一次都上線對網路壓力太大，萬一當機也不好。

另外，對於美國吉利德科技公司研發藥物瑞德西韋，已在武漢開始進入對新冠病毒感染者的臨床試驗，陳時中也說，任何新藥有沒有效果還要驗證，但防疫期間政府已商請保留一部分給台灣。

(中時 )