搶進情人節商機，統一超(2912)7-ELEVEN、ibonmart統一超商線上購物中心虛實齊攻「愛情經濟」，預計帶動業績較平日成長10%到20%。

情人節將至，據統一超7-ELEVEN歷年銷售觀察，每到西洋情人節，巧克力系列商品銷量會較平時提升5倍，因此7-ELEVEN今年情人節檔期推出多款獨家商品，主打限定精緻糖果、肖像巧克力等，即日起至2月25日指定品項任選第2件8折、3件77折，搶攻浪漫送禮商機。

再者，統一超7-ELEVEN的ibon客製化服務首度與全球擁有300萬粉絲的啾啾妹合作推出情人節限定卡片列印服務，此外，人氣肖像三麗鷗家族、卡納赫拉的小動物也不缺席，即日起於ibon數位服務平台共有17款可嵌入個人照片編輯製作的明信片(售價15元/每張)與6款立體卡片(售價30元/每張)，預估情人節前一週列印需求量將明顯成長，較平日成長30%。

OPEN POINT會員更獨享情人節專屬限量點數兌換服務，包含義大利金莎巧克力、日本格力高、美國奧力奧等6款人氣商品，最低使用7000點即可免費兌換，換完為止。

統一超預估，虛實齊攻「愛情經濟」預計帶動業績較平日成長10%到20%。

(時報資訊)