桃園市平鎮區昨（5）天晚間及今（6）天上午，分別有2名男子違反「傳染病防治法」的居家檢疫管制規定，逕自離家外出，經通知警方追查，平鎮警迅速尋找到2男且違規屬實， 今(6)依違反「傳染病防治法」送交桃園市衛生局裁罰，警方則籲請民眾目前是防疫非常時期應遵守相關規定，如違反居家隔離及檢疫規定者，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰。

據了解,其中一名男子大喊被關11天受不了太悶，想要出去透氣。另一名則辯稱是算錯時間，以為已經過了隔離期，才帶著女兒外出吃飯。

平鎮警分局分局長李建民表示，這2名男子均有前往中國的旅遊史，所以返台後即被列為居家檢疫對象，中央防疫中心智慧型手機建構的「居家檢疫」防疫追蹤系統，5日晚間及6日上午分別出現手機訊號異常，隨即通報警政系統派員前往查處，經查均違規屬實，警方立即依規定移交桃園市政府衛生局裁罰。

警方表示，目前以智慧型手機建構的防疫追蹤系統，如「居家隔離」或「居家檢疫」列管人員逕自離家，手機將發報訊息異常；任何違反居家隔離行為，依傳染病防治法第58條、第69條規定，「對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，違者可處15萬元以下不等罰鍰。

另依第43條、第67條規定，「傳染病或疑似傳染病病人，對於機關的檢驗診斷、調查及處置，如果有拒絕、規避或妨礙。」違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時電子報)