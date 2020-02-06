大陸6日中午宣布，調整對美國750億美元進口商品的加徵關稅幅度，將加徵稅率減少50％。受此消息激勵，離岸人民幣午後急升，從6.97大幅拉升近100多個基點衝破6.96關口。

離岸人民幣兌美元現報6.9587，在岸人民幣午後也急升近100個基點，現報6.9613。

新華社報導，自2020年2月14日13時01分起，2019年9月1日起已加徵10％關稅的商品，加徵稅率調整為5％；已加徵5％關稅的商品，加徵稅率調整為2.5％。

中國在2019年8月23日對美國實施第三輪關稅反制，對約750億美元美國商品分兩批加徵10％、5％關稅，對此前暫停加徵關稅的美汽車及零部件恢復加徵25％、5％關稅。其中，對750億美元清單一商品的加徵關稅措施，已於2019年9月1日起實施；對750億美元清單二商品的加徵關稅措施，以及對美汽車及零部件恢復加徵關稅的措施，原定於2019年12月15日起實施。

在中美逐步深入貿易協議磋商的背景下，國務院關稅稅則委員會在2019年12月15日公告，對原定於當日加徵關稅的750億美元清單二商品，暫不徵收10％、5％關稅，對美汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。

在如今中美達成首階段貿易協議的背景下，中國調整750億美元清單一中的商品關稅措施。對於中美下一步關稅調整方向，國務院關稅稅則委員會6日表示，美國已經公告自2020年2月14日起將1,200億美元中國商品15％的加徵關稅調整至7.5％，中國為緩解經貿摩擦同步調整相關措施，下一步調整將取決於中美經貿形勢發展變化，希望與美國一道朝著最終取消全部加徵關稅的方向努力。

(工商 )