警方查獲海洛因、安非他命、K他命等毒品。（警方提供／王揚傑新北傳真）

因毒品案遭通緝的陳姓男子，為躲避警方查緝，唆使黃姓女友出面販毒，新北市刑警大隊偵三隊經跟監埋伏，4日趁陳男與友人外出時將他逮捕，從身上起獲大量海洛因、安非他命等毒品，全案依法偵辦。

警方日前查獲毒品案件，追查發現出面交易毒品均為黃姓女子，再經擴大追查，發現41歲陳姓男子因毒品案件遭到通緝，為順利從事販毒行為，擔心在外行動容易遭警方攔查，竟指使黃姓女友與毒品下線面交，自己則在後方車內監控。

警方表示，由於黃女已因其他案件落網，4日下午見時機成熟，趁陳男外出準備進行毒品交易時，在板橋區長壽街公園旁將他逮捕，並起獲海洛因55.11公克，安非他命244.56公克及5萬元現金，一旁同行的42歲蕭姓友人也被警方查出遭到通緝，並查獲持有安非他命4公克及K他命0.5公克。

偵訊後，警方將2人依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

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(中時 )