罷韓二階連署書格式為三折，郵寄時確實容易從外觀識別。（取自「Wecare高雄」臉書粉絲專頁／袁庭堯高雄報導）

罷韓連署書郵寄件疑似遭郵務人員攔截丟棄！Wecare高雄6日轉貼臉書粉絲專頁「只是賭藍」貼文，指一名黃姓郵務人員在挺韓社團發文，揚言會利用職務之便「嚴格把關」、「處理」罷韓連署掛號信。Wecare高雄發起人尹立呼籲民眾盡量用信封包裝連署書，或親送至代收點，也呼籲中華郵政公司徹查是否屬實、揪出不法人員。

「只是賭藍」貼文指出，一名署名「黃亦新」、自稱是2018年4月報到的高雄郵局新人，今年1月12日在自己的臉書發文揚言「未來有人交寄罷免案連署書，會嚴格把關」。至於如何把關他則賣關子稱「細節不詳談」，黃男還強調這是能為韓國瑜市長所盡最後一份努力。

2月3日晚上9時許，黃男又在挺韓臉書社團「韓國瑜競選總部」貼文強調，過完年後他在窗口「嚴格把關」罷免連署書掛號信，平信部分由於上班太忙、無法「逐一過濾」，也怕同事起疑心。隔日黃男也回文報告最新處理進度，強調他在郵筒裡翻出4封罷韓連署書，還暗示「庶民朋友應該知道我會怎麼處理」。

「只是賭藍」強調，此事若屬實，該郵務人員可能觸犯妨害秘密罪、選罷法、瀆職。尹立強烈聲明，他相信絕大多數郵務人員都奉公守法、熱心工作，希望不要「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」。尹立表示，1月29日、大年初五啟動二階罷免連署當天就灑出二、三十萬份空白連署書，預計這週開始會陸續寄回總部，呼籲中華郵政盡快徹查此事是否屬實並依法追究。

由於連署書採三折式，外觀能看出領銜人陳冠榮及光復高雄字樣，尹力呼籲民眾盡量親送連署書至罷韓總部或代收點，外縣市、國外寄回者可以用信封袋包裝，有網友也提醒可用雙掛號的方式寄送，避免有心人士攔截。

(中時 )