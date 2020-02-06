武漢肺炎全球關注，美國吉利德科技公司研發藥物瑞德西韋，已在武漢開始進入對新冠病毒感染者的臨床試驗。對於媒體詢問政府是否已在接洽新藥，陳時中說，「有」。

美國吉利德科技公司研發藥物瑞德西韋成效，各界都高度關注，希望為疫情提供解方，陳時中也說，任何新藥有沒有效果還要驗證，但防疫期間政府已商請保留一部分給台灣，政府的確有在接洽。

(中時 )