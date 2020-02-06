武漢肺炎持續在全球延燒，截至6日大陸已逾28000起確診病例，並造成564死。為了防範疫情入境國內，包括美日等國已對近期曾有大陸旅遊史的外籍旅客實施禁止入境，公共衛生專家5日警告，過度的旅行禁令與隔離措施不僅對全球防疫戰幫助有限，實際上是對禁止國的懲罰，且凍結資訊分享。

為了防治新型冠狀病毒入境，美宣布自2日起對曾有湖北省旅遊史的美國公民實施14日的強制隔離，而有大陸旅遊史的非美國公民，非特殊情況，一律禁止入境。據《南華早報》6日報導，美眾議院外交事務委員會5日首次就新型冠狀病毒舉行聽證會，公衛專家警告在聽證會上警告，旅行禁令不僅通常成效不彰，同時也會妨礙美國與包括大陸等其他夥伴共同防範疫情擴大的合作能力。

約翰霍普金斯大學健康安全中心的努佐（Jennifer Nuzzo）博士表示，從過去全球疫情中顯示最有力的證據就是，病毒基本上無法靠旅行禁令隔離，且封鎖旅行通常只會延遲傳染入境幾周，「這就研發疫苗而言，意義不大」。她進一步表示，實施旅行禁令與隔離，美國「實際上是懲罰」通報案例發生的國家，並指出此類行動只會讓北京減少分享疫情資訊的意願，對於公開透明通報疫情發生的國家也是一大打擊。

在歐巴馬時代擔任白宮應對伊波拉疫情協調長的克萊恩（Ronald A. Klain）博士也表示，讓美國人民安全的最佳方法即是避免隔離主義，並幫助其他國家打擊病毒。他指出，雖然認同川普政府特別成立應對疫情工作小組，但這項努力卻因川普在2018年期間將國家安全委員會的「流行病防範與應對司」（pandemic preparedness and response directorate）解編，讓工作小組缺少一位全職監控疫情的官員而打折扣。

據《自由亞洲電台》報導，努佐與克萊恩也都強調與大陸合作，是美國現實的利益考量，特別是美國有90％以上的抗生素是從大陸進口。努佐說，美國前一陣子肝素藥品短缺，就是因為受大陸豬瘟疫情影響；另外，大陸還是常用醫學藥物抗凝劑的主要生產國。

此外，在場的公衛專家也呼籲政府專注於國內的公共衛生供給準備，並增加國際間合作，特別是大陸衛生當局。報導指出，此一觀點也與曾任世界衛生組織流行病局局長的海曼（David Heymann）醫生看法一致；他指出阻止病毒入境並非靠邊境管控，而是要靠國內的公共衛生系統，「當你一眼盯緊著邊境上的活動時，就可能有其他活動從另一邊逃出」。

(中時電子報)