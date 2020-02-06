健保署今（6）日表示，今天是健保特約藥局開賣實名登錄口罩的首日，8時30分先讓特約藥局上線操作，截至11時43分，已有5,853家特約藥局上線確認庫存數量，有5,012家已開始販售，共售出72萬多片。

健保署說，經過全省監控，上機狀況良好，絕大部分人在15到20秒內能購買完成。至於健保署官網提供的藥局庫存查詢服務，一早瞬間湧入每分鐘18,000人上線查詢，造成網路速度瞬間變慢，目前頻寬已在上午10點提升至1G(1000M)上限，主機廠商IBM公司緊急協助借用機器中。

(工商 )