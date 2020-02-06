口罩販售實名制 首日上午賣出72萬片 13:462020/02/06 工商 郭建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 買口罩實名制6日上路，圖為台北市文山區健保特約藥局外，民眾一早的排隊情況。（圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 健保署今（6）日表示，今天是健保特約藥局開賣實名登錄口罩的首日，8時30分先讓特約藥局上線操作，截至11時43分，已有5,853家特約藥局上線確認庫存數量，有5,012家已開始販售，共售出72萬多片。 健保署說，經過全省監控，上機狀況良好，絕大部分人在15到20秒內能購買完成。至於健保署官網提供的藥局庫存查詢服務，一早瞬間湧入每分鐘18,000人上線查詢，造成網路速度瞬間變慢，目前頻寬已在上午10點提升至1G(1000M)上限，主機廠商IBM公司緊急協助借用機器中。 (工商 ) #健保署 #上線 #販售 #實名制 #健保特約藥局 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩荒 侯友宜：購買口罩應推實名制 11:512020/02/03 政治 避免民眾囤積口罩 民眾黨：採實名制登記購買 12:502020/02/03 政治 實名制釋出口罩 政院：健保藥局是方向之一 15:372020/02/03 政治 口罩2／6起採實名制 指揮中心說明靠身份證怎麼購買 20:062020/02/03 生活 口罩實名制將上路 靠身份證怎麼買一圖秒懂 21:182020/02/03 生活 實名制口罩6日釋出 6000藥局可憑健保卡週購2片 21:382020/02/03 政治 建置口罩地圖 陳時中：6日實名制上線 22:152020/02/03 生活 曾赴大陸者3周12.8萬人就醫 上呼吸道症狀居多 16:352020/02/04 生活 陳揮文自爆沒買口罩 周玉琴一句話問倒他！ 19:002020/02/04 娛樂 明起哪裡可買口罩？ 超強神器1秒告訴你 13:102020/02/05 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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