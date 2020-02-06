新型冠狀病毒疫情來襲，政府除規定企業提供防疫照顧假外，企業亦提供彈性，讓員工可以居家工作，避免群聚感染風險。訊連(5203)宣布，旗下雲端視訊會議產品「U會議」提供免費下載使用，協助有居家工作需求者透過視訊會議進行遠距溝通。

訊連「U會議」的桌面分享功能可於視訊會議中分享簡報、報表等畫面，更可透過虛擬雷射筆、白板等方式互動。除了方便進行多人、多點視訊會議外，也可讓行銷、業務人員不需出門進行遠距簡報。此外，年後轉職潮面試需求增加，「U會議」的虛擬會議室功能，可讓使用者透過Chrome瀏覽器開啟會議連結，免安裝軟體即可加入視訊會議進行視訊面試。

針對居家工作者的溝通需求，訊連於U整合通訊官方網站中，提供「U會議」免費版本，可提供30分鐘、多達25人同時加入會議。此外，針對企業員工訓練需求，亦提供「U簡報」直播服務，讓企業可使用雲端直播方式，取代實體研討會、面對面教育訓練等實體活動。

(時報資訊)