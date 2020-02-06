桃園市平鎮區5日晚間及6日上午，分別有2名男子違反傳染病防治法的居家檢疫管制規定，逕自離家外出，經通知警方追查，確認2名男子違規屬實，依違反傳染病防治法送交桃園市衛生局裁罰。警方則籲請民眾目前是防疫非常時期應遵守相關規定，如違反居家隔離及檢疫規定者，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰。

邱姓與方姓兩名男子分別有前往中國大陸的旅遊史，返台後即被列為居家檢疫對象。中央防疫中心智慧型手機建構的居家檢疫防疫追蹤系統兩人，在5日晚間及6日上午分別出現手機訊號異常，隨即通報警政系統派員前往查處，經查均違規屬實，警方立即依規定移交桃園市政府衛生局裁罰。

其中邱姓男子表示自己記錯時間了，以為5日晚間已經到期，便帶著女兒出門晚餐，未料竟還有半日未滿，接獲通知後隨即匆匆返家。另一名方姓男子則還有3天時間，但他自承待在家裡太多天，實在「憋不住了」，才偷偷拿起車鑰匙出門兜風。

警方表示，目前以智慧型手機建構的防疫追蹤系統，如居家隔離或居家檢疫列管人員逕自離家，手機將發報訊息異常；任何違反居家隔離行為，依傳染病防治法第58條、第69條規定，「對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，違者可處15萬元以下不等罰鍰。

另依第43條、第67條規定，「傳染病或疑似傳染病病人，對於機關的檢驗診斷、調查及處置，如果有拒絕、規避或妨礙。」違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時 )