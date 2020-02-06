大陸國務院關稅稅則委員會辦公室6日公告，自14日13時起，調降對750億美元美國商品的加徵關稅：已加徵10%的調降為5%；已加徵5%者調降為2.5%。

大陸財政部網站在6日以國務院關稅稅則委員會名義發布公告，指為促進中美經貿關係健康穩定發展，根據「中華人民共和國海關法」、「中華人民共和國對外貿易法」、「中華人民共和國進出口關稅條例」等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定，調整對原產於美國約750億美元（約新台幣2.2兆元）進口商品的加徵關稅措施。

公告表示，自2020年2月14日13時01分起，2019年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。

公告表示，陸方希望，雙方能夠遵守協議約定，努力落實好協議相關內容，增強市場信心，推動雙邊經貿關係發展，促進世界經濟增長。

為防控武漢肺炎疫情蔓延，關稅稅則委員會日前已對美國進口的試劑、消毒物品、防護用品、救護車、防疫車、消毒用車以及應急指揮車等防疫物資，實施免加徵關稅措施，實施期間為1月1日至3月31日。

(中時電子報)