「青年有夢、踏實逐夢！」年僅20歲的郭姿妤，因特殊選才錄取交通大學百川學士學程，爭取青年職涯發展中心TCN網路電視台主播，透過經驗累積精進，讓自信加分、夢想起飛；勞動部中彰投分署新一季TCN網路電視台主播徵選起跑，歡迎有興趣青年報名參加。

郭姿妤表示，她加入TCN網路電視台是因從小就喜歡表演，高中選填志願就嚮往以傳播科系為主要方向，希望藉由實務經驗替未來做準備；加入TCN主播後，接受多樣化教育訓練，無論口語表達、妝容穿搭等課程，老師們都細心給予每位主播個別指導，讓自我職能跟學校課程更能銜接。

郭姿妤說，每次接到通告內心都感到無比興奮，明顯感受到自己不斷進步與成長，從剛開始面對鏡頭詞窮、緊張，到後來可以即興發揮、對談如流；TCN網路電視台給她許多表演機會，即使初期表現不甚完美，可每次活動後的檢討和肯定，促使她累積更多技能與經驗值，讓她很享受主持與表演。

中彰投分署長林淑媛指出，「TCN網路電視臺」自106年6月開播以來已製播近40集節目，並於YouTube頻道累積4萬5000觀看數；取材新鮮活潑，符合時下青年潮流趨勢的多元型態內容。自即日起受理報名，至2月17日止，歡迎有興趣的青年報名參加。

(中時 )