友達（2409）6日舉行法人說明會，公佈2019年第四季及全年合併財務報表。總計2019年第四季合併營業額為619.7億元，較2019年第三季減少11.5％。第四季歸屬母公司業主之淨損88.3億元，基本每股損失則為0.92元。

合計2019年全年合併營業額為2,687.9億元，較2018年減少12.6％。全年歸屬於母公司業主之淨損為191.9億元，基本每股損失為幣2.00元。

2019年第四季大尺寸面板出貨量約2,653萬片，較第三季下降7.5％。2019年第四季中小尺寸面板出貨量約3,746萬片，較第三季增加5.2％。累計2019年全年大尺寸面板出貨量約1.08億片，較2018年減少5.7％。2019年全年中小尺寸面板出貨量約1.31億片，較2018年減少21.4%。

友達表示，回顧2019年，終端消費市場需求相對疲弱，加以新產能陸續開出，加深供需失衡的情況，面板價格大幅下滑，致使公司2019全年營收2,687.9億元，較前一年度減少12.6％，並衝擊獲利狀況，導致全年虧損。但公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數35天，淨負債比17.7％，仍維持在相對健康的水位。

展望2020年，面板產業的未來仍面臨許多挑戰與變數。友達憑藉著厚實的研發能量及健康的財務體質，積極推動價值延伸策略，往服務產業、下游系統及解決方案發展。期待未來轉型成果能逐漸顯現出來，讓友達能夠率先脫離面板產業供需失衡的循環。

(工商 )