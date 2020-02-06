為全力備戰今年球季，中信兄弟將於下週開始與國內外球隊進行熱身賽，2月13日下午兩點，將於屏東中國信託公益園區展開首場熱身賽，對戰樂天桃猿，屆時緯來電視網將會進行轉播，也開放球迷免費進場觀賽。

中信兄弟於季前安排一二軍共進行13場自辦熱身賽，對戰球隊除了中職四隊外，另有高麗大學及韓職Kiwoom英雄、樂天巨人、斗山熊。中信兄弟安排的自辦熱身賽皆可「免費入場」觀賽。另外一軍將進行中華職棒大聯盟舉辦的官辦熱身賽，共8場，需購票進場，完整訊息請待中華職棒大聯盟發佈。

此外，為共同防疫新型冠狀病毒(武漢肺炎)，請大家出入球場及公共場所務必配戴口罩，勤洗手或使用酒精消毒，保護自己也保護球員們哦！中國信託公益園區與各球場開放時間及相關規定如下，若有異動請以中信兄弟官方網站及官方粉絲團「兄弟 Fans Club」為主，各場次轉播資訊也將另行公告。

2020中信兄弟春訓自辦熱身賽賽程。（中信兄弟提供／鄧心瑜傳真）

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