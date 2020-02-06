國民黨補選在即，台北市議員羅智強向登記參選的郝龍斌、江啟臣喊話，要求兩人對催生「關說司法罪」表態；郝龍斌今天中午在臉書表態支持。

郝龍斌說，關說司法罪，各界已經討論很久，智強也為此努力很久，甚至還曾經想提出公投立法；而在上屆立法院任期中，他也曾經表態支持。

他說，立對的法、提好的法是我們國民黨立院黨團共同的責任和爭取認同的方式。國民黨立院黨團雖是少數，但展現態度才是最重要的。不過，尊重黨團、黨團自主是本黨在野之後的態度，好的立法符合民意相信大家都會支持；也希望多數黨的民進黨能夠尊重各種民意，讓任何法案都經過國會朝野公開辯論審查。

積極參選黨主席的郝龍斌強調「專職專心」、「黨主席是職務不是跳板」說，作為黨主席，我們希望看到透明公正的立法文化讓國家更進步，他未來的工作就是磨合協調黨意與民意，讓立院黨團的同仁們，可以沒有後顧之憂的向前衝，提出更多符合人民期待的政策與法案！

(中時 )