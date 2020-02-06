地方引頸期盼的台74線增設大里十九甲北出匝道計畫，可行性評估報告獲中央正式核定。交通局長葉昭甫說，這是市長盧秀燕重要施政計畫，後續市府將協助用地取得，由中央設計及施工，盼儘速完工通車；未來尖峰時段車輛繞行平面道路約可減少6分鐘，也讓大台中交通路網更完善。

台74線是台中都會區重要交通動脈，太平及大里區無完整上下匝道，造成民眾繞行不便。葉昭甫6日指出，市府規畫在十九甲地區立善橋附近增設一座北上出口匝道，於104年啟動可行性評估作業。

葉昭甫表示，期間依公路總局要求補充水理分析報告，經多年、多次開會討論修正內容，5日終於獲得中央核定；未來匝道完工通車後，尖峰時段車輛繞行平面道路約可減少6分鐘，太平、大里區交通將更為便利。

「交通為城市發展的樞紐！」葉昭甫強調，完善台74線服務功能是在地關切議題，目前大里霧峰草湖匝道、六順橋南入匝道及十九甲北出匝道皆獲中央核定，東區、太平、大里及霧峰等地區路網等更完整，有效促進及帶動區域發展。

(中時 )