生活與事業皆轉移到對岸的前「女F4」劉樂妍，因武漢肺炎爆發而導致生活受困，工作上也因為官方要求劇組全面停工，讓她只能啃老本度日，日前才說在家沒事做想去口罩工廠做工的她，昨晚發文表示沒戲拍很迷惘，向網友求助，還透露拒絕某移民投資代言， 事後卻感到後悔，竟惹來嗆聲批評聲浪。

劉樂妍昨在微博求助，表示自己孤身北漂、是一人公司，很多事情沒團隊可商量，最近因為疫情停工，讓她陷入極大的困惑，因此po文找網友討論，嘆大陸演藝圈即將要大蕭條，如今要投演員履歷，打開系統只看到兩個劇組找人，她條件其實都不符合，但為了生計，於是硬著頭皮兩個都投了，心理很不好受。

另外，劉樂妍透露之前有新加坡廠商找上門，邀約她代言當地移民留學項目，但她從過去的旅遊經驗，覺得自己不適合當地生活，也完全不想到新加坡住，「我還是喜歡躲在我現在這個河北小鎮上」，因此覺得沒理由接這工作，「我是愛國女星，結果我叫大家落跑移民？這樣對嗎？」，於是拒絕，但事後反而更苦惱。

劉樂妍因為沒興趣移民新加坡，而拒絕了相關代言工作，事後卻又覺得後悔，理由是「2020年真的是一個可怕的年，我真的不太敢再挑工作了」，怕再挑之後就沒工作做，再者回顧自己之前的工作史，其實做了不少為賺錢而接的case，遑論每個月還很多帳單、費用等著繳，因此發問：「我如果代言移民新加坡，然後我自己完全不想移民，可以嗎？你們會不會怪我？」，有部分網友表示支持，但也不少人毫不客氣開嗆，「突然想起來了，你大陸賺的錢都月月交台灣(保險公司)了，不科學呵呵」、「建議你有能力說NO的時候，再給自己設定若干做人原則吧」。

(中時電子報)