口罩之亂讓民眾一「罩」難求，尤其兒童版口罩更是「缺很大」，日前教育部派送給幼兒園兒童口罩的領取地點意外外流，還稱免費提供，網路一陣瘋傳，讓教育局承辦員電話接到手軟，警方調查發現是鄧姓家長會副會長未查證即對外散布，訊後依《社維法》送辦。

武漢肺炎搞得人心惶惶，民眾也瘋搶口罩導致一罩難求，周一起桃園許多社群網站和群組瘋傳「教育部備用兒童口罩領取指定服務據點」表格，裡頭有各縣市教育局負責人、電話和地址，其中桃園被以螢光筆標註，搭配文字稱可以免費提供，要家長趕快去領去，導致桃園市教育局洽詢電話被打爆，更有人直接上門要領兒童口罩。

不堪其擾教育局急忙跳出來澄清是「假訊息」，備用口罩是教育部配送給全市380餘所已開學私幼的應急口罩，5萬份周一即發送完畢，並不是提供給每一位兒童。

桃園市警局刑大科技犯罪偵查隊也啟動調查，一路追溯源頭，發現是63歲的鄧姓家長會副會長在某群組傳送，他被約談後坦承不諱，稱經友人告知，未查證就轉傳給他人，只是出於善意提醒周遭友人有這個福利，警方訊後仍依違反《社會秩序維護法》妨害安寧秩序送辦。

警方再度呼籲民眾，對於網路流傳的訊息應多加求證辨識真偽，切勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息傳播者，強調散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，可依傳染病防治法科處300萬元以下罰金。

(中時 )