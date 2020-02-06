2020年龍潭慶元宵相關系列活動「龍潭迎財神遶境祈福」及「龍潭迎古董嘉年華」等各項民俗表演活動，將於2月8、9日連續2天在龍潭區市區街道舉行，依警方歷年執行交通管制疏導經驗，屆時預計將吸引數萬人民眾至現場參觀共襄盛舉，龍潭警分局以現有警力為主，並結合協勤民力，透過溝通協調，以發揮整體功能，置重點於遶境活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。

龍潭警分局為使本次活動圓滿順遂，針對活動會場及周遭道路加強交通管制路段及方式如下：

道路雙向管制：

2月8日8至22時-龍潭迎財神遶境祈福

1.東龍路（北龍路至五福街口）

2.龍青路（全線管制）

3.北龍路（中正路至神龍路口）

4.聖亭路（中豐路至神龍路口）

5.龍元路（東龍路至神龍路口）。

2月9日12至21時-龍潭迎古董嘉年華

1.公園路(北龍路至五福街口)

2.健行路(大昌路至公園路口)

3.五福街(大昌路至中正路口)

4.中正路(五福街至北龍路口-踩街隊伍穿越路口時)

5.北龍路(中正路至神龍路口)

6.聖亭路(中豐路至神龍路口)

7.龍元路(東龍路至神龍路口)

8.東龍路(東龍路200巷至北龍路口)

9.龍華路(北龍路至中正路194巷)。

單向調撥通車：

2月8日8至22時-龍潭迎財神繞境祈福-中正路(龍青路至北龍路口-往平鎮分向)。

2月9日12至21時-龍潭迎古董嘉年華-中正路(五福街至北龍路口-踩街隊伍通過路口後)。

龍潭警分局分局長蕭欽杰特別呼籲民眾，假日前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，欲行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，確實遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，並請民眾多利用規畫行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )