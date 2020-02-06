Nike、Adidas調整營運，歐系外資看好百和(9938)將受惠，首次將百和納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看120元，激勵百和股價開高收高，人氣大爆發。歐系外資在最新出爐的報告中，看好百和受惠於Nike和Adidas近期調整營運重心，加快整合供應商離岸外包自動化策略，支撐百和成長，決定首次將百和納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看120元。

歐系外資表示，隨著Nike和Adidas近期調整營運重心，加速整合和品牌重新關注離岸外包自動化，預估百和是主要受惠者，尤其是其創新的鞋配件/鞋面等產品，在未來幾年內將保持特別強勁的成長。而有鑑於百和在越南和印尼工廠的產量利用率仍低，預估今年百和從Nike獲得產品認證資格以及品牌重新關注鞋的自動化流程下，今年毛利率將成長擴大，決定首次將百和納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看120元。百和今日人氣匯集，盤初股價一度衝上84.3元、漲幅近4%，惟上檔月線反壓沉重，午盤過後空壓增強，但終場仍收漲1.11%、收在82.1元，表現出色。

(時報資訊)