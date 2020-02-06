趙擎發文。（圖／翻攝自趙擎微博）

51歲男星趙擎過去演出《七世夫妻之梁山伯與祝英台》、《世間路》等，近年他將工作重心移往大陸，也在當地有交往3年的女友，最近武漢肺炎疫情增溫，今(6日)他發文透露知道很多人關心，甚至勸他回台，但他決定婉拒，只因現在走了總有種臨陣脫逃、不義的感覺。

趙擎2004年和前妻結婚，沒想到對方捲走他千萬積蓄後消失，趙擎後來轉往大陸發展，上月總統大選他也特地回台投下神聖一票，並透露小他20多歲、交往3年的大陸女友，被戲稱是父女戀。近來新型冠狀病毒疫情爆發，在大陸的趙擎今早隔空報平安，也分享在大陸生活的感想。

趙擎說：「其實內地的數字如果你不是身臨其境，你感受不到我們的恐懼」，分享這幾天忙著幫朋友的二姨找病床，等終於有床位時，人已經走了，台灣的家人也很擔心趙擎，但他說：「這段時間北京朋友對我的關心，和台灣的你們是一樣的，口罩、手套、酒精拚了命的給我送，我如果現在走了，是，我安全了，但是總覺得自己有總臨陣脫逃，不情不義的感覺」。

最後趙擎表示，自己會注意健康、不要亂跑，「這次災情也讓我看到我的朋友真的對我很好，我很珍惜，相信大家都能衝過黑暗，迎向光明」，感謝親友的關愛。

(中時電子報)