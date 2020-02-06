蘇州、昆山中小企及商店 復工延至2月21日 14:442020/02/06 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據江蘇省蘇州昆山市台商表示，蘇州市已經頒布最新復工通知，各中小型企業、商鋪不得早於2020年2月20日24點開市。該台商指出，通知內容指稱的中小企業應該包含製造業。 而蘇州是台商集聚之地，蘇州昆山市也是台商布局重鎮，延後復工也將對不少台企業務造成衝擊。 通知指出，蘇州市外人員不得返蘇，凡是已經返回蘇州人員自到達蘇州之日起，一律自行在家隔離14天。 (旺報 ) #蘇州 #台商 #通知 #中小 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商將返台 指揮中心：個人全程隔離但主動權不在我們 17:142020/02/02 生活 救企業 陸銀對湖北小微企業降息 04:102020/02/03 財經要聞 企業面對疫情應從容應對 十大關鍵助防疫一臂之力 09:512020/02/03 財經 首批滯留武漢200多位台人 今日包機返台 10:282020/02/03 兩岸 陸去年工業企業利潤跌3.3％ 10:302020/02/03 財經 因應武漢肺炎 中小信保基金提協助方案 20:452020/02/04 財經 信保基金保證金額 今年目標1兆500億 04:102020/02/05 金融．稅務 溫州台協會長：溫州台商暫無回台打算 16:142020/02/05 兩岸 武漢封城需紓困 經部研擬「台商回台投資升級版」 21:092020/02/05 財經 浙江台州20條措施 助企業共度防疫難關 03:022020/02/06 兩岸 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》日專家：武漢肺炎4月現高峰 致死率0.3％~0.6％ - 兩岸 蘇州、昆山中小企及商店 復工延至2月21日 - 兩岸 - 旺報 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 國台辦批民進黨以疫謀獨 稱台擁有登入WHO訊息網站帳號 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》美抗病毒藥在武漢啟動試驗 首批761患者 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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