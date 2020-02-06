據江蘇省蘇州昆山市台商表示，蘇州市已經頒布最新復工通知，各中小型企業、商鋪不得早於2020年2月20日24點開市。該台商指出，通知內容指稱的中小企業應該包含製造業。

而蘇州是台商集聚之地，蘇州昆山市也是台商布局重鎮，延後復工也將對不少台企業務造成衝擊。

通知指出，蘇州市外人員不得返蘇，凡是已經返回蘇州人員自到達蘇州之日起，一律自行在家隔離14天。

(旺報 )