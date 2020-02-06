現在全台口罩荒，如何妥善保管暫時取下的口罩，變得很重要。《護理師的日常》在臉書PO文，表示「口罩隨便塞在背包、抽屜、口袋，甚至攤在桌上，拿起來要再使用的時候難免心裡覺得矛盾，真的安心嗎？」因此教大家用乾淨的夾鏈袋，正確收口罩。

翻攝自 護理師的日常FB

●步驟1：準備清潔的夾鏈袋，如果沒有上呼吸道感染相關症狀袋子可以個人重複使用。口罩確認內外面，有顏色是外層，防水防粉塵防飛沫；白色是內層。

●步驟2：使用後取下確定可以再使用，請將白色內面層向外對折，將有顏色包在內側，這樣接觸髒污粉塵細菌就會被包覆起來。

●步驟3：再對折成1/4，確認有顏色外層真的包起來。

●步驟4：放入夾鏈袋，收好。不要亂丟，減少沾染在口罩外的髒污對您周圍造成污染，確認等一下還要再戴在臉上的口罩面是乾淨無虞。

同時提醒，正確洗手才是防疫第一步！下次穿戴口罩前一定要先洗手，或用酒精消毒，如果沒有夾鏈袋可用衛生紙稍微包覆。要丟棄時用耳掛鬆緊帶把口罩捆好丟垃圾桶，避免細菌亂飛。

(中時電子報)