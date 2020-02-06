大政治大爆卦-無色覺醒》實名制開賣!藥局如臨大敵 14:162020/02/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》實名制開賣!藥局如臨大敵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制上線，民眾需刷健保卡，依身分證最後一碼「單雙號」分流購買。身分證末碼若是單數，周一、三、五購買，雙數在二、四、六買，周日則單雙數都可以買。 大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #身分證 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #藥局 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩之亂 鄭文燦：身分證管制限購3片 10:202020/02/03 生活 口罩荒 侯友宜：購買口罩應推實名制 11:512020/02/03 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》政府徵收→限購→擬實名制？ 口罩「慌」誰是始作俑者？ 14:162020/02/03 政治 為何7天限購2片口罩 蘇貞昌講給你聽 22:102020/02/03 生活 買口罩要用到！網狂問0是偶數還是奇數？衛福部小編超崩潰回答 00:222020/02/04 生活 全台罩不住 推健保單雙實名制 04:092020/02/04 焦點新聞 防堵隱匿旅遊史 身分證查驗今上線 04:102020/02/05 生活新聞 《大政治大爆卦─無色覺醒》武肺疫情未歇！大陸多處大封城 台灣又增1例確診 14:212020/02/05 政治 笨賊在警局掉身分證 親自上門取回時自投羅網 17:052020/02/05 社會 藥局大排長龍 每家SOP大不同 10:112020/02/06 生活 政治熱門新聞 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 徐正文究竟是何許人也？身分遭網友大起底！ - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 國民黨完了？徐巧芯點名要「他」別再亂！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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