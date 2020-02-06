中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、三次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院，並建議後續居家自主管理、定期回診、有症狀通知醫院。個案於今日對第一線防疫人員及護理人員表達感謝。

指揮中心表示，該名個案返國時自覺不適，聽見機上檢疫廣播後主動告知空服人員自身狀況，使檢疫人員可即時因應，給予最適當的處置並立即送醫，不只給予該個案即時的醫療幫助，更沒有危害到身邊的人。個案經治療後已無大礙，並已無檢驗出新型冠狀病毒，今日以手寫稿及錄音檔提供本中心，敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對此表達最大的感謝與敬意。

該個案於手稿中亦特別呼籲，在台灣真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管署及所有的醫療團隊。

指揮中心表示，在此感謝全體第一線防疫人員及醫療團隊的辛勞與付出，也提醒國人務必配合指揮中心相關防疫措施，共同守護全國國民健康安全。

(中時 )