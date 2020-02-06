武漢肺炎疫情不斷蔓延，人人自危，全台更引爆口罩、酒精、抗菌液等搶購潮，政府今（6）日開始實施口罩實名制，控管數量防止囤貨。對此，台北市議員羅智強痛批，1450帶風向，口罩不足卻推給藍營縣市長戴口罩。

羅智強在臉書表示，1月22日中央叫大家戴口罩，包含行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、衛福部長陳時中，還特別製圖呼籲防疫全面啟動，提醒大家戴口罩，結果發現口罩不夠，一人七天限買2片引爆民怨。

政策大轉彎，現在宣導健康的民眾無須隨時配戴口罩，羅智強直指，根本是口罩不足，否則為什麼要延後開學，能理解中央非神，若估不準口罩導致政令反覆，承認即可，社會也不致苛責。

不過，羅智強說，最近看到1450帶風向，把責任推給藍營縣市長戴口罩，「蘇貞昌宣導戴口罩就好棒棒，藍營縣市長依中央指令戴口罩就該死？1450的雙標可以再無恥一點」，大家都願意支持防疫，「但一直帶風向打在野黨是有事嗎？」也想問「現在是柯文哲當總統還是國民黨在執政？」

(中時電子報)