口罩實名制購買今天上路，對於口罩之亂，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今日表示，目前台灣口罩製造原物料足夠，正努力希望能達到日產量1,000萬片，也會根據人民需求與分配狀況，每周滾動式檢討口罩分配。

行政院原預期春節後開工的口罩產能達到400萬片，如今卻只有320萬片。陳時中在行政院會後記者會上解釋，這是因原先的產能，是以線上所有機器都有運行而估算出來的。

陳時中表示，由於台灣過去口罩每日用量僅130至180萬片，相關生產機器也都封存已久，因此若要重起運作，還需要一些緊急維修與人工修補，且過年期間產能下降，未來加上國軍人力後，希望能慢慢提高產能。

陳時中指出，目前目標是日產量1,000萬片，經濟部也正努力擴充產能，正從世界各地蒐購原物料與生產設備，台灣目前的口罩生產原物料量是夠的，在產能的變化過程中，也會滾動式檢討，每周都檢視產能變化與整體分配狀況。

(工商 )