繼1月底宣布使用自主開發之快速DNAx Immune技術平台製備中國大陸新型冠狀病毒抗體後，亞諾法（4133）表示，將與日本Cellspect簽署合作協議，結合其側流層析系統（lateral flow system）MSA檢測平台，快速篩檢中國大陸新型冠狀病毒。此外，也透過開發辨認與人類受體蛋白結合的中國新型冠狀病毒受體結合區域（RBD，receptor binding domain），加快治療性抗體的開發。

2020年1月11日公開發布的序列資訊中，中國新型冠狀病毒中的S棘醣蛋白與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒中S蛋白具相似同源性。

亞諾法指出，利用DNAx Immune技術平台，已啟動免疫數個與人類受體蛋白的結合的S棘醣蛋白關鍵抗原決定位DNA片段，此方式產製之可辨認中國新型冠狀病毒的的單株抗體，將可成為人源化治療性抗體的建構基礎。

為加快推進中國新型冠狀病毒快速檢測、治療性抗體與疫苗的開發，亞諾法與日本Cellspect簽署合作協議，將利用亞諾法DNAx Immune技術平台產製抗體，結合Cellspect側流層析系統MSA檢測平台，快速篩檢中國大陸新型冠狀病毒。

亞諾法強調，MSA檢測平台在日本具有公認的良好記錄，並且為應用於人類樣本定量而具經濟效益的即時檢測設備。側流層析檢測的形式，亦為現今流感病毒即時檢測的產業標準。公司也會同步透過開發辨認與人類受體蛋白結合的中國新型冠狀病毒受體結合區域（RBD，receptor binding domain），加快治療性抗體的開發。

基於減毒病毒傳統疫苗開發需要3~5年，美國政府和美國生物技術公司Moderna依據協議事項，目標為將疫苗開發時間縮短至1.5年。Moderna捨棄傳統減毒病毒疫苗產製平台，運用mRNA疫苗技術平台產製抗體以達保護效能。亞諾法也將貢獻一己之力，透過DNAxImmune技術平台多樣免疫反應，產製深具保護力與辨別關鍵中國大陸新型冠狀病毒 RNA序列抗體。

(工商 )