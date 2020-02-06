口罩購買實名制今天上路，總統府秘書長陳菊今天在臉書貼出各地健保特約藥局及偏鄉地區衛生所連結，重申身體健康的大家不用一直戴口罩，「請大家把口罩留給需要的人！」

陳菊在臉書表示，口罩購買實名制今天上路囉，她也點出民眾最想知道的幾個問題，包括口罩去哪裡買？口罩供需情況？她也轉貼衛福部食藥署網站和口罩供需資訊平台的連結，讓大家能參考健保特約藥局及偏鄉地區衛生所列表及地址。

至於要怎麼買？什麼時候買？陳菊表示，每人每七天憑健保卡限購兩片共10元，兒童口罩限憑12歲以下健保卡購買；身分證末碼為1、3、5、7、9於週一、三、五購買，末碼為0、2、4、6、8於週二、四、六購買，至於週日則是大家都能買。

如果要代買，每人每次可以多拿一張健保卡代買，且需符合前述單、雙號分流方式。陳菊也再度呼籲「把口罩留給需要的人」，出入醫療院所才需要戴口罩，有呼吸道症狀或慢性病的朋友也要戴口罩，「身體健康的大家不用一直戴口罩！」

(中時 )