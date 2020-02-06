專業的醫療與美容服務，提供給毛小孩最大的照護，也為飼主解決心頭最在乎的痛點。圖：東森提供

武漢肺炎全球蔓延，人的健康由防疫專家、醫護人員層層把關。東森國際（2614）投資的子公司「東森寵物雲」在這波疫情全心守護毛小孩的健康。在東森寵物雲的專業獲得大家的信任下， 2020年開春首月開出紅盤，單月營收創新高！

東森寵物雲董事長兼總經理陳安祥表示，東森寵物雲商店繼去年年底宣布擁有91家門市（含奧斯卡連鎖寵物體系），成為全台寵物門市規模第一之後，2020年首月即開紅盤，根據東森寵物雲商店自結損益報告顯示，在經過大幅擴張、整合之後，自2018年成立迄今短短14個月的時間，實現單月獲利，2020年元月營收破1.6億，較上月成長達14％，較去年同期成長超過700％，其中，91家門市中有超過10家的門市業績也創下近年營收新高，東森寵物雲商店的營運表現突出成為寵物業的佼佼者。

陳安祥表示，2020年元月適逢農曆春節，許多飼主趁著年節為毛小孩購買食品、用品、美容，導致寵物業績搶搶滾，其中，小年夜單日營收甚至是日平均值2倍以上，其次，東森寵物雲商店不斷以親切友善、專業認真的心情和態度服務消費者，也是短期內贏得飼主信任的主要原因，像是肺炎期間加強店內清潔、開設寵物除菌專區販售寵物除臭消毒等商品、寵物雲商店舉辦近百場的寵物健檢、敦親睦鄰的小小店長和寵物講座，都是讓東森寵物雲商店迅速在寵物業界闖出名號，贏得消費者心的最大因素。

東森寵物雲商店一向以追求專業親切的服務，加強顧客消費者體驗，全面提升滿意度為最高目標，不但每月召集門市人員進行教育訓練外，同時，也在近期分別出國考察日、美等同業，持續引入先進的寵物服務觀念，期望創造消費者、寵物和東寵三嬴。

此外，除原先的91家門市外，東森寵物雲電子商城也自2020年元月正式開幕，讓消費者以最方便、即時、安全的方式，彈指之間就可購得所需的商品，同時，透過「線上」和「線下」整合，讓消費者可以得到更全面、完善的服務，想要更瞭解更多有關東森寵物雲電子商城。

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