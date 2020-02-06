據農委會漁業署統計，目前我國有約1200名陸籍漁工、多從事近海捕撈，但年節返鄉有400餘名船員，受到中央流行疫情指揮中心禁止陸籍人士影響，預計影響227艘漁船，農委會協調受影響的業者向勞動部申請僱用船員時程14至20天，但仍要約1個月才能聘到外籍漁工，恐怕會影響甚大。

大陸船員屬境外僱用，薪資不受勞動基準法基本工資保障；簽訂協議後，船員薪資由勞資雙方自行議定，船主除僱用大陸船員外，還可依就業服務法引進僱用外籍船員，據勞動部統計，目前透過就業服務法引進的外籍漁工約有1萬2000餘人。

勞動部勞動力發展署官員說，如依現行規定應經過國內招募21天後未有人應聘後，要再申請求才證明，並申請外國人招募許可，待移工進入台灣後，還要核發聘僱許可，整體約50天；為了因應陸籍船員無法來台人力短缺，勞動力發展署可以加快行政流程，整體約可縮至30天。

但勞動力發展署官員提醒，透過就業服務法引進的外籍船員薪資不得低於基本工資2萬3800元、需要投保勞健保，每月還要就業安定費1900元。

(中時 )