武漢肺炎疫情延燒，我國日前接回滯留武漢的台商共247名，其中242人分別被安置在新北、台中共3個檢疫所進行隔離，但今天上午卻傳出有2人在返台後連續3天咳嗽不止，在上午先後被送往醫院治療檢查，對此中央流行疫情指揮中心證實，今天上午有兩人從檢疫所送醫，其中一位有發燒症狀、另一位是有持續的咳嗽症狀，為保險起見才會送至醫院檢查治療。

(中時 )