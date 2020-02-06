有2例從檢疫所送醫 指揮中心證實：一發燒、一咳嗽 14:272020/02/06 中時 陳人齊 、中時電子報、 何立雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上午有兩例從檢疫所送醫，指揮中心說，一例發燒、一例咳嗽。(圖/林周義攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，我國日前接回滯留武漢的台商共247名，其中242人分別被安置在新北、台中共3個檢疫所進行隔離，但今天上午卻傳出有2人在返台後連續3天咳嗽不止，在上午先後被送往醫院治療檢查，對此中央流行疫情指揮中心證實，今天上午有兩人從檢疫所送醫，其中一位有發燒症狀、另一位是有持續的咳嗽症狀，為保險起見才會送至醫院檢查治療。 (中時 ) #檢疫所 #送醫 #發燒 #2人 #醫院 #武漢肺炎 #生活 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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