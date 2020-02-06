朱王配文宣口罩的日期標示。（黃福其攝）

武漢肺炎疫情延燒，引發「口罩之亂」，有北市民眾翻箱倒櫃找數十個2016年大選，國民黨正副總統參選人朱立倫與王如玄的文宣口罩，興奮之際，赫然發現口罩製造日期竟是2018年，成了當年的「未來口罩」。儘管如此，民眾仍形容「救命口罩」，開心地表示「足感心啦！」

對此，朱立倫幕僚也莞爾說，當年不少後援會或黨部會主動製造具實用性的文宣品，口罩只是其中之一，不清楚該批「未來口罩」是哪個單位所製作，雖然製造日期標示很詭異，但能幫助民眾，也算好事。

該批口罩標示「製造日期2016年6月21日；有效日期2023年6月20日」有效期五年。

找到口罩的北市民眾說，當年常全家總動員，出席「朱王配」的競選活動，因此陸續拿了這些口罩，平時沒派上用場，這次因武漢肺炎，到處買不到口罩，才翻箱倒櫃找出來。雖然標示的製造日期不對，但口罩有效期五年，從2016年至今並未過期，而且口罩沒有變質，因此「還是很感恩，足感心啦！」

(中時 )