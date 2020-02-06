麗豐-KY（4137〉表示，為配合湖北武漢的新型冠狀病毒感染肺炎後續防疫措施，大陸地區主營通路配合當地所在政府的規定，包括克麗緹娜集團管理總部、微碩生產、哲美培訓、新美力電商後勤等均於2月10日全面復工，對疫情影響比較不嚴重的部份克麗緹娜美容連鎖加盟店也會同步開店經營。

麗豐-KY指出，湖北及溫州地區的克麗緹娜加盟店數占比約8％，目前克麗緹娜武漢分公司及溫州分公司的員工至今未傳出任何病例。雖然公司營運難免受到工作天數減少及疫情影響，但評估美容消費的需求雖會遞延但不會消失。目前高層主管在疫情發展時期均在家透過電子通訊方式規劃各種業務、管理的因應措施和方案。

麗豐-KY2019年自結營收51.39億元，獲利14.32億元，EPS18.02元，年增率分別為12％、17％、17％，凸顯全面向穩健布局成效已逐步展開，營運不受大陸經濟成長放緩影響。

麗豐-KY強調，目前公司首重穩固店家的向心力，於2月10日開工後，將會先全面清查各地區加盟店的狀況，並給予適當的輔導及協助，公司已制訂一連串特殊時期的業務支持計劃，包括教導各加盟店針對後續恢復營運的各種措施，嚴謹落實店面環境定時消毒、清潔、配戴口罩、測量體溫等。

短時間內將受到疫情影響外出消費的人流，公司適時推出加盟店內和消費者都可在居家上使用的護膚品及精油、艾蘊、巴部農天然鹼性水、生髮烏髮等產品，另也加大新美力電商通路的業務推動和促銷。

(工商 )