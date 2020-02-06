公主郵輪1台人確診 指揮中心：正想辦法取得聯繫 14:342020/02/06 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為中央流行疫情指揮中心記者會。(林周義 攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 公主郵輪旗下「鑽石公主號」遊輪繼昨日10人確診武漢肺炎後，今日確診人數再增10例，其中1例為台灣人。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，正在取得聯繫，進一步釐清對方及其它確診者的旅遊史。 周志浩表示，公主郵輪上有3700多個人，包括船員、旅客，日本對於其中273人進行採檢後發現20人為陽性，其中1人是國人。目前正在取得聯繫，希望取得第一手資料，包括是否曾赴台旅遊、有無其它發病者下船等。 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 (中時 ) #確診 #公主郵輪 #武漢肺炎 #大陸 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 南韓武漢肺炎確診新增3起 達15人 11:362020/02/02 國際 香港確診老翁搭郵輪 曾停靠基隆港 13:222020/02/02 生活 2020武漢風暴》轉機中鏢 越南確診7例 首度進入國家防疫狀態 15:072020/02/02 國際 香港第15例武漢肺炎確診 患者疑為家人相互傳染 22:202020/02/02 兩岸 陸確診武漢肺炎逾1.7萬例 累計361人死亡超越SARS 10:362020/02/03 兩岸 日本單日添3例第2次病毒檢查才確診 共23例 23:202020/02/04 國際 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸確診病例逾28000人、564死 台灣增2例確診 00:242020/02/06 生活 日確診爆衝卻宣布這政策 網嘆愚蠢 10:572020/02/06 日常 郵輪恐成防疫缺口 時力籲盡速查清確診旅客身分及動線 12:262020/02/06 政治 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 13:112020/02/06 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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