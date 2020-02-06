公主郵輪旗下「鑽石公主號」遊輪繼昨日10人確診武漢肺炎後，今日確診人數再增10例，其中1例為台灣人。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，正在取得聯繫，進一步釐清對方及其它確診者的旅遊史。

周志浩表示，公主郵輪上有3700多個人，包括船員、旅客，日本對於其中273人進行採檢後發現20人為陽性，其中1人是國人。目前正在取得聯繫，希望取得第一手資料，包括是否曾赴台旅遊、有無其它發病者下船等。

(中時 )