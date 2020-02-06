先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 14:372020/02/06 中時 陳人齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 衛福部長陳時中宣佈，全國的醫院評鑑今年暫停。（陳人齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為穩定新型冠狀病毒疫情，衛福部長陳時中今天在中央流行疫情指揮中心宣佈，今年的醫院評鑑暫停，所有的醫院效期將自動延長一年，為的是要讓全國的醫護人員能夠專心於防疫。 (中時 ) #疫情 #醫院 #今年 #醫院評鑑 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 患者糞便有新型冠狀病毒 醫：沖水蓋上馬桶蓋 14:202020/02/02 生活 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 武漢肺炎疫情有救 歐美股市大漲 23:102020/02/05 財經 亞諾法攜手日本Cellspect 加快開發武漢肺炎快篩平台 14:192020/02/06 財經 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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