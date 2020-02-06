一名印尼籍女性移工，日前搭乘公車時突然昏厥，機警的公車司機經車上乘客求援後，立刻將車停在前方不遠的士林分局芝山岩派出所前求助，所內員警見狀立刻施予急救，幸運救回女移工生命。

據了解，台北市警分局芝山岩派出所警員蔡文樺、蔡瑋信、陳駟洧等3名員警，日前執勤時，於突然發現一輛公車急停派出所前擋住後面車流，蔡等3員立即上前查看。

發現公車內一名女性外籍移工突然昏倒失去意識，司機趕緊停車請求協助，蔡等3員隨即分工，協助疏導車流、檢視該移工身體狀況，並通知救護人員前來協助，現場確認該移工為印尼籍女性，經員警照顧後逐漸恢復意識無立即危險，惟無法清楚表達其他資訊，同行友人表示女移工患有紅斑性狼瘡等疾病，疑似近日氣溫驟降導致，隨即交由救護人員送至醫院做後續治療，並請女移工友人至醫院協助照護，友人對於士林分局員警積極協助照護，至表感激。

士林分局呼籲，最近天氣變化也大，請特別注意自身或家中長者身體狀況，如遇身體不適需緊急就醫，請立即撥打119或110請警方協助。

(中時電子報)