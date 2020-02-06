前桃園市經發局長朱松偉涉嫌向廠商索賄，嚴重敗壞官箴，桃檢偵查發現案外案，公路總局養護工程處的4名工務員也涉貪，甚至豪不避諱地以「我的部分呢」、「你們公司不懂規矩」等語，向全徽道安科技公司索賄5萬到40萬元不等，桃檢依貪汙罪將4人和2業者起訴。

桃園市前經發局長朱松偉，涉嫌利用承辦公共工程的採購期間，向多名廠商索賄，還都會指名特定物品，包括現金20萬元、iPad、重機，甚至連與女友開房間及壯陽藥「威而鋼」等，也都要廠商埋單，去年被依10個貪汙罪起訴，案件仍在桃園地院審理中。檢調清查帳冊，發現全徽道安科技公司不只行賄朱松偉，另案調查。

檢警發現，第一區養工處中壢工務段的45歲廖姓約僱助理工務員、第三區養工處交通管理及控制中心50歲蔡姓工務員、第三區養工處潮州工務段65歲袁姓助理工務員、以及第四區養工處獨立山工務段59歲潘姓助理工務員，分別監督考核各自轄區的「省道即時路況交通資訊蒐集及控制系統工程設備工程」，負責估驗、查驗及驗收，卻在2011年4、5月全徽公司陸續標得3區的案子後，向廠商索賄。

檢調查出，廖男以「那我的部分呢」等語，向全徽公司索賄40萬元；袁男稱「想買些茶葉給同事打打關係」討得5萬元；蔡男則以「你跟公司講一下，我可能有一些需要處理的事情」討得8萬元，甚至在食髓知味後又說：「上次公司給的金額，公司有沒有可能再幫我處理一下」。潘男更直接嗆聲：「你們公司不懂規矩」，討得賄款25萬元。

全徽公司61歲孫姓負責人擔心工程遭刁難，指示63歲黃姓工程處長出面協調、交付賄款，桃檢斥4名工務員有辱官箴，嚴重損害公務員清廉節操及國家法紀，依貪汙罪對於職務上之行為收受賄賂罪嫌起訴4人，另依對公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪嫌起訴孫和黃，另因廖和潘男自白犯行，並各自繳回犯罪所得30萬和25萬元，檢方也建請法官酌予量處適當之刑。

(中時 )