大陸CBA籃球啦啦隊賣力表演。（新華社照片）

有人說，球場上最美麗的風景是啦啦隊，職業球隊的啦啦隊員們，場上光鮮亮麗，又能和球星們近距離接觸，讓不少人羨慕。只不過場上光鮮，場下心酸，就像大陸CBA籃球啦啦隊員，薪資低不說，表演時不能穿內褲，生理期也不能休息，還是要訓練。

職業球隊的啦啦隊，往往都是吸睛焦點，大陸CBA籃球也不例外。大陸新浪網作者《影視風雲錄13》撰文表示，籃球場上的啦啦隊隊員，也叫做「籃球寶貝」，啦啦操隊員很多人都是科班出身，具備專業舞蹈基礎，並不是隨便排練幾下，就可以充當隊員上場的。

啦啦隊員的專業性非常強，想隨便頂替是不可能的，平時的訓練非常嚴格，必須經過層層挑選才能上場。

除了平時訓練十分刻苦，有些要求，恐怕也不是人人能接受。例如，在啦啦隊表演當中，隊員們不能穿內褲。或許有人會問，這究竟是什麼規定？不穿內褲的話不就很容易走光嗎？

因為啦啦隊隊服基本上都是緊身的，穿內褲再穿隊服會有痕跡，十分不雅觀，所以上場表演時，隊員們要冒著走光的危險。

而啦啦隊平時訓練十分緊湊，不少女性生理期時會肚子疼，但是為了不影響大家，啦啦隊員們就算生理期報到，也不得不堅持訓練。

大陸CBA籃球啦啦隊，場上風光，場下有不為人知的辛苦。（新華社照片）

(中時電子報)