因應武漢肺炎疫情，靜宜大學將 108學年度第2學期開學延後至3月2日，以維護師生健康、避免校園群聚感染。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，靜宜大學經與教育部及校內「緊急應變防疫小組」研議，將 108學年度第2學期開學延後至3月2日，以維護師生健康、避免校園群聚感染。靜宜大學校長唐傳義6日指出，相信只要做好預防與準備，防疫就會成功。

唐傳義表示，面對疫情，校方於年前即組成「緊急應變防疫小組」，不定時召開因應會議、建立疫情通報作業流程；相關單位同仁也依主責項目分工，著手規劃各項防疫策略，及安心就學與身心輔導等措施。

唐傳義說，校方秉持天主教學校的精神，希望學生在防疫中感受到「愛」，除提供完備的防疫機制、充足且完善的住宿空間與環境；陸生可在宿舍，透過線上課程自主學習及微課程，取得相關學分。

靜宜大學教務長鄭志文指出，為顧及學生權益，已研擬修業彈性學分機制、遠距補救教學等安心就學配套措施；在請假、註冊等程序，給予最大的協助。

靜宜大學還在學校首頁建置「武漢肺炎疫情應變專區」，提供師生最新的疫情相關資訊，並呼籲學生及教職員工，若寒假期間曾經中港澳入境（包括由各國家經中港澳轉機）應主動通報，並進行14天的居家隔離等措施，確保每位師生新學期能平安健康！

(中時 )