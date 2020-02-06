國內第一起新型冠狀病毒確診個案日前已痊癒，中央流行疫情指揮中心表示，該個案經三次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，近日將安排出院，而首名患者在出院前也特別手寫感謝信表達對疾管署、醫療團隊的感謝，直呼身在台灣真的很幸福，呼籲社會大眾能抱怨少一點，感恩多一點，相信世界將更美好。

首名確診個案感謝全文如下：

沒有任何一個人想要生病

當我看到陳部長在新聞上哽咽落淚的那一刻

我忍不住心中滿滿的感慨

我要向第一線的所有防疫人員說聲：您辛苦了，謝謝你們

您試想，明明知道有被傳染，會有危險的事，你會去做嗎？

但第一線的護士防疫人員為了要治療我

要幫助我，他們卻必須接觸我，面對我

甚至天冷了為我多拿一床被子

幫我拿熱水，飯冷了微波熱了才為我送過來

我的嘴唇裂了馬上幫我聯絡醫生幫我拿藥拿棉棒

醫生也不厭其煩的為我說明我的病情，給我鼓勵，真的真的真的非常非常非常的謝謝你們

在大陸工作一直沒有習慣在大陸看醫生

在回台前知道感冒，怕冷一直沒有發燒

所以也只是想回來看個醫生就會沒事

所以依照自己早就做好的計畫回來過節

下機前聽到機場的廣播

說有不舒服要告知空服人員

我想自己感冒加有點喘就主動告知

說真的沒有想到就這樣這個年都在醫院過

但也因為這樣救了自己一命

也沒有危害到身邊的人

想一想如果自己沒說走出機場那後果……

當21日得知確診為武漢肺炎真的是晴天霹靂，完全嚇呆了

謝謝家人

從我住院雖然回來一直沒法見到，但一直在醫院陪我

給我送三餐

給我最大的精神支柱

當然還有身邊的好朋友們

一值給我鼓勵

真的非常感恩，好謝謝你們

在台灣其實真的很幸福

如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點

相信我們的世界更美好

再次謝謝疾管局（應為署）及所有的醫療團隊

謝謝你們，太感恩了

(中時 )