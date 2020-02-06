台師大心測中心表示，依據中央流行疫情指揮中心2日決議，高中以下延後至2月25日開學；109年國中教育會考考試日程仍然是5月16、17日，但考試範圍配合縮減調整。

心測中心表示，除原一至五冊是考試範圍外，該中心經檢視各版本教科書第六冊單元，併同考量各校教學進度差異及疫情發展的不確定性因素，109年國中教育會考調整各考科第六冊教科書納入考試範圍內容：國文科翰林、康軒、南一第1至7課；英語科翰林、康軒、南一第1至4課，試題使用單字依據國民中小學最基本1200字詞；數學科翰林、康軒、南一考1.二次函數，3.統計與機率。

社會科翰林版考【第一篇】1.非洲，2.大洋洲與兩極地區、【第二篇】1.19世紀的民族主義與文化發展 ， 2.新帝國主義與第一次世界大戰、【第三篇】1.全球化下的多元文化， 2.科技發展；康軒版考【第一單元】1.非洲， 2.大洋洲與兩極地區、【第二單元】1.十九世紀的政治局勢與文藝發展，2.從新帝國主義到第一次世界大戰、【第三單元】1.全球化下的資訊傳播與文化交流，2.科技發展與科技倫理；南一版考【主題一】1.非洲，2.大洋洲與兩極地區、【主題二】1.十九世紀的民族主義與思潮，2.第一次世界大戰、【主題三】1.全球化的資訊傳播與文化交流，2.科技發展與科技倫理。

自然科方面，翰林版考1.電流的熱效應與化學效應，3.變化莫測的天氣，康軒版考1.電的應用，3.千變萬化的天氣，南一版考1.電流的效應，3.複雜多變的天氣。

心測中心提醒，表中僅規範109年國中教育會考第六冊考試範圍，該中心亦會落實試題的教科書版本檢核作業，以確保試題評量的知識或概念，在各版本教科書考試範圍內的學習內容皆有提及。

(旺報 )