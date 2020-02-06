武漢肺炎疫情持續擴散升溫，並從陸上、天下傳至海上，因應此一態勢，台灣有關單位宣布，即起禁止國際郵輪停靠我國港口，除進一步衝擊郵輪與旅遊市場並造成損失，此一「突然的禁令」，恐將讓逾1700名搭郵輪的台灣旅客「有家歸不得」。

據了解，2/4日麗星郵輪「寶瓶星號」搭載1708位旅客由基隆港登船，赴琉球那霸體驗短天數海上假期，該船並預計於今(6)日返台，並已自日本啟程。惟中央疫情中心宣布自今(6)日起禁止國際郵輪靠泊台灣港口，使得這些船上旅客可能面臨無法下船與有家歸不得的處境。由於這些旅客都是2/4日自台灣登船，多數都是台灣籍旅客，且船上亦沒有爆發疫情，到了日本沖繩也都允許登岸觀光，如今「回家途中被告成船不能靠港」，情何以堪？為此船公司已緊急向有關單位溝通反應。

政府宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，正式衝擊郵輪旅遊市場，船公司與代理旅行社業者估計，將有112艘次、14.4萬旅客人次受影響。

(工商 )